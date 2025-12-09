پخش زنده
سرپرست ادارهکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: ۱۵۰ هنرمند دارای معلولیت از استان در قالب ۱۲ گروه نمایشی برای حضور در هشتمین دوره جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت منطقه کاسپین شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمدرضا کاظمزاده گفت: مرحله بازبینی آثار این جشنواره ۱۵ و ۱۶ آذرماه برگزار شد و هنرمندان از شهرستانهای بجنورد، شیروان، فاروج و اسفراین با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به افزایش مشارکت هنرمندان نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته هشت گروه نمایشی در جشنواره حاضر بودند که این رقم امسال به ۱۲ گروه رسیده و نشاندهنده رشد ۵۰ درصدی حضور استان در این رویداد هنری است.
سرپرست ادارهکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: با نظر هیأت داوران، سه گروه منتخب هفته آینده معرفی و برای مرحله منطقهای در استان گلستان اعزام خواهند شد.
کاظمزاده همچنین به ویژگی متفاوت این دوره از جشنواره اشاره کرد و افزود: برای نخستینبار گروهی متشکل از هنرمندان دارای سندروم داون نیز در اجراها حضور داشتهاند که این موضوع شور و نشاط بیشتری را به جشنواره بخشید.
این جشنواره چهارم تا هفتم دی ماه سال جاری با حضور ۱۵ گروه از استانهای مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و خراسان شمالی به میزبانی گرگان برگزار خواهد شد و برگزیدگان به جشنوارههای ملی راه مییابند.