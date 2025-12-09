به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این دوره از جشنواره ۵۳ در، در بافت قدیمی هلیله با آثار هنری در حوزه‌های خوشنویسی، نقاشی و نقاشی‌خط مزین شد؛ پروژه‌ای که می‌تواند الگویی برای گسترش هنر عمومی و بازآفرینی بصری بافت‌های تاریخی در بوشهر باشد.

این جشنواره با هدف توسعه هنر‌های شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و بازآفرینی فضا‌های تاریخی از منظر بصری برگزار شد؛ رویدادی که نقش هنر را در زیباسازی و تقویت هویت فرهنگی شهر مورد توجه قرار داد.

رئیس آموزشکده ملی مهارت دختران بوشهر با اشاره به جایگاه هنر در رشد و پرورش جامعه گفت: هنر مهم‌ترین عامل برای توسعه انسانی است و جشنواره کلون توانست ظرفیت‌های هنری را در مسیر تقویت صنعت گردشگری به‌کار گیرد.

نعیمه دهقانی افزود: زبان و اثر هنری هنرمندان باید در گوشه‌گوشه شهر بدرخشد و پیام فرهنگی آن در سطح ملی نمایان شود.

وی گفت: هدف اصلی ما زیباسازی کوچه‌ها، ارتقای نگاه بصری مردم، احیای فرهنگ و هنر محلی و تقویت اعتمادبه‌نفس هنرمندان است. به همین دلیل بافت‌های روستایی و محلات قدیمی را انتخاب کردیم؛ زیرا هنر باید به همان فضا‌هایی برسد که کمتر دیده شده‌اند تا امید و نشاط به آن مناطق بازگردد.