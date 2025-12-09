به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع برق شهرستان درمیان با اشاره به تبدیل ۱۳۵ دستگاه چراغ گازی به LED در ۶ روستای این شهرستان گفت:تبدیل این تعداد چراغ با اعتباری بالغ بر ۸۱۰ میلیون تومان در ۶ روستای این شهرستان انجام شده است که با اجرای آن ۴۰۰ خانوار از این طرح بهره‌مند شدند.

زاهدی افزود: تبدیل چراغ‌های روشنایی قدیمی با تجهیزات مدرن LED توسط گروه‌های اتفاقات و شعبه قهستان صورت گرفت.

وی گفت:این اقدام با هدف اصلاح شبکه روشنایی معابر روستایی و مدیریت مصرف انرژی همچنین کاهش هزینه‌های سرویس و نگهداری روشنایی معابر انجام شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان درمیان افزود: اجرای اینگونه طرح ها، ضمن بهبود و افزایش کیفیت روشنایی معابر، رضایت شهروندان را به همراه داشته است.