۱۳۵ دستگاه چراغ گازی در مرحله دوم عوارض برق روستایی شهرستان درمیان به LED تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع برق شهرستان درمیان با اشاره به تبدیل ۱۳۵ دستگاه چراغ گازی به LED در ۶ روستای این شهرستان گفت:تبدیل این تعداد چراغ با اعتباری بالغ بر ۸۱۰ میلیون تومان در ۶ روستای این شهرستان انجام شده است که با اجرای آن ۴۰۰ خانوار از این طرح بهرهمند شدند.
زاهدی افزود: تبدیل چراغهای روشنایی قدیمی با تجهیزات مدرن LED توسط گروههای اتفاقات و شعبه قهستان صورت گرفت.
وی گفت:این اقدام با هدف اصلاح شبکه روشنایی معابر روستایی و مدیریت مصرف انرژی همچنین کاهش هزینههای سرویس و نگهداری روشنایی معابر انجام شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان درمیان افزود: اجرای اینگونه طرح ها، ضمن بهبود و افزایش کیفیت روشنایی معابر، رضایت شهروندان را به همراه داشته است.