به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم گفت: دوره آموزشی تخصصی پایه حمایت‌های روانی و اجتماعی با حضور ۲۵ نفر از اعضا در این شهرستان برگزار شد.

جعفرنژاد افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی مانند مدیریت استرس، سلامت روانی آسیب دیدگان، امدادگران و مدیران و کمک‌های اولیه روان‌شناختی آشنا شدند.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شدند گواهینامه دوره تخصصی داده شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.