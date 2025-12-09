در آخرین ماه فصل پاییز بارش باران پاییزی به آبادان و خرمشهر حال و هوای تازه‌ای بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بارش از روز گذشته در استان آغاز شده و بتدریج تا پایان هفته در استان تداوم دارد.

محمد سبزه زاری افزود: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواسط وقت امروز تا اواخر روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان و روز پنجشنبه در بخش‌های جنوبِ شرقی، جنوبی، شرقی و ارتفاعات شرقی استان پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته بیشترین دما در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۲۶ درجه و کمترین دما ۲۱ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی ۲۱ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۸۸ درصد گزارش شده است.