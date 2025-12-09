به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در هفتمین جلسه کارگروه بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی استان بوشهر گفت: طرح هادی مهم‌ترین ابزار مدیریت نظام‌مند روستا‌ها است.

شاپور رجایی افزود: بنیاد مسکن، دفتر روستایی استانداری، فرمانداران، بخشداران، شورا‌های اسلامی و دهیاران باید به ضوابط، مقررات و محدوده‌های مصوب طرح‌های هادی پایبند باشند تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی، بهبود محیط زیست روستایی و ایجاد درآمد پایدار جهت ارائه خدمات بهتر به ساکنان فراهم شود.

وی گفت: بر اساس قانون، بررسی و تصویب طرح‌های هادی در کارگروهی به ریاست معاونت عمرانی استاندار صورت می‌گیرد که از ابتدای امسال تاکنون ۶ جلسه کارگروه در استان برگزار شده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین بر مشارکت فعال دهیاران و شورا‌های اسلامی در فرآیند تهیه و بازنگری طرح‌های هادی تأکید کرد و خواستار انجام مطالعات به‌گونه‌ای شد که بیشترین امکان تحقق در مرحله اجرا را داشته باشند.