رییس پلیس فتا استان از انتشار بدافزاری تحت عنوان سپه بانک پرو در بستر شبکههای اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، سرهنگ حجت اله جاویدپور گفت: در روزهای اخیر بدافزاری تحت عنوان سپه بانک پرو در بستر شبکههای اجتماعی در حال انتشار است که بررسی ها نشان داده در صورت دانلود و نصب این بدافزار به پیامکها و حسابهای کاربری افراد در شبکههای اجتماعی دسترسی ایجاد شده و در نهایت منجر به برداشت وجه از حسابهای بانکی افراد خواهد شد.
سرهنگ جاویدپور از شهروندان خواست: از نصب این برنامه و برنامههای مشابه خودداری و فقط برنامههای خود را از منابع معتبر و قابل اطمینان دانلود و نصب کنند.
رییس پلیس فتا استان تاکید کرد: در صورت نصب بدافزار اولین و سریعترین اقدام، غیر فعال نمودن دیتا و سپس در حالت پرواز قرار دادن گوشی تلفن همراه بوده و سپس از طریق منوی تنظیمات و سپس برنامهها ، نام برنامه مخرب را جستوجو ، آن را حذف و یا لغو نصب آن را انتخاب کنند.