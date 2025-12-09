به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به لغزندگی سطح معابر و جاده‌ها گفت: با توجه به لغزندگی شدید سطح جاده‌ها و افزایش خطر تصادفات، رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت و با احتیاط رانندگی کنند.

سرهنگ علی مولوی افزود: نخستین باران پس از دوره‌های طولانی گرما و خشکی، موجب ترکیب غبار، روغن و دوده بر سطح آسفالت می‌شود و جاده‌ها را به شدت لغزنده می‌کند واحتمال خطر لغزش خودرو، افزایش مسافت توقف و بروز تصادفات زنجیره‌ای را بالا می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین حوادث در ساعات ابتدایی بارش رخ می‌دهد، گفت: رانندگان باید سرعت خود را کاهش دهند، فاصله طولی ایمن را حفظ و از هرگونه تغییر مسیر ناگهانی و حرکات شتاب‌زده خودداری کنند.

وی با توصیه به استفاده از چراغ‌ها و اطمینان از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها گفت: توجه به مه‌گرفتگی، صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از سفر‌های غیرضروری در زمان بارش‌ها می‌تواند از بروز سوانح جلوگیری کند.