به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت هدفمند از اقشار کم‌برخوردار گفت: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار به‌صورت الکترونیکی شارژ شده و این عزیزان می‌توانند با مراجعه به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح در سراسر کشور، یازده قلم کالای اساسی را خریداری کنند.

وی افزود: کالا‌های مشمول طرح شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است و مشمولان می‌توانند بر اساس نیاز خود، این کالا‌ها را بدون محدودیت در مقدار خرید یا برند کالا تهیه کنند.

پروانه گفت: در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تعیین‌شده، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وی افزود: امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به مصرف یکجای اعتبار نیست؛ ضمن اینکه اعتبار مربوط به طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.

پروانه درباره راه‌های اطلاع از موجودی اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها گفت: مشمولان می‌توانند از طریق اپلیکیشن “شما” (قابل دریافت از بازار و مایکت)، نسخه وب، کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ و همچنین پیامک‌های رسمی سرشماره V.Refah از جزئیات اعتبار خود مطلع شوند. وی یادآور شد که سرشماره V.Refah فاقد هرگونه لینک بوده و مردم باید از مراجعه به پیام‌ها و لینک‌های جعلی خودداری کنند.