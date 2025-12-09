حسین مجیدی قهرمان آران و بیدگلی برای چندین بار رکورد خودش و جهان را با هم شکست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسین مجیدی در مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ (W.R.P.F) با مهار وزنه ۴۴۲ کیلوگرم به میزان ۷ و نیم کیلوگرم رکورد جهان را شکست.

وی سال گذشته دراین مسابقات ۴۳۵ کیلو را مهار کرده بود، اما امسال با زدن وزنه ۴۴۲ کیلو گرم موفق شد ۷ و نیم کیلوگرم رکورد جهان را که متعلق به خودش بود ترقی دهد و ضمن ایستادن بر سکوی نخست جهان سرود زیبای جمهوری اسلامی ایران را در سالن ورزشی مسکو محل برگزاری مسابقات طنین انداز کند.

در مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ (W.R.P.F) که در کشور روسیه و شهر مسکو با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۲۸ کشور جهان برگزار شد، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور ۲۶ ورزشکار و ۵ مربی شرکت کرد.