جشنواره «از همت تا اثر» با هدف معرفی دستاوردهای بانوان کارآفرین و مددجوی بهزیستی، با حضور مسئولان شهرستان میبد در خانه سنتی آقا فتحالله شهیدیه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، جشنواره «از همت تا اثر» با حضور حجتالاسلام فاضلی مسئول دفتر امام جمعه، سعادتبخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد و جمعی از مسئولان محلی در خانه سنتی آقا فتحالله شهیدیه برپا شد.
ابوالفضل زارع مسئول تربیت اقتصادی حدیث قاسم، در این مراسم گفت: این جشنواره با مشارکت اداره بهزیستی برگزار شده و فرصتی برای عرضه تولیدات بانوان در دو بخش صنایع دستی و مواد غذایی فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه بانوان توانمند میبدی تولیدات خود را در ۲۰ غرفه ارائه کردهاند، افزود: سرویسهای کیف، چادر رنگی و محصولات حجاب، نان تنوری، حولههای کاربافی، روغنهای گیاهی، سفال و خشکبار از جمله کالاهای عرضهشده در این جشنواره است.
زارع هدف از برگزاری این رویداد را، نمایش توانمندیها و دستاوردهای زنان مددجو در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی و تقویت روحیه کارآفرینی و خودباوری در جامعه عنوان کرد.
این جشنواره از امروز تا ۲۱ آذرماه برپاست و علاقهمندان میتوانند هر روز پس از نماز مغرب و عشا از آن بازدید کنند.