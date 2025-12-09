به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد:هم اکنون بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون شاخص کیفی هوای تبریز برابر ۴۶ و در وضعیت پاک است.

از ساعت ۷ دیروز تا ۷ امروز ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون شاخص کیفی هوای تبریز برابر ۸۰ و در وضعیت قابل قبول بود.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است و همچنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی محسوب می‌شود و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.