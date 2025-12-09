به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون عمرانی استاندار لرستان در حاشیه برگزاری کارگروه زیر بنایی لرستان اظهارکرد: در این جلسه حدود ۱۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، دو پرونده به دلیل مشکل در تأمین آب از دستور کار خارج و به دستگاه‌های مربوطه برای پیگیری و رفع مشکل ارجاع شد تا در صورت حل موضوع، مجدداً در جلسات آتی مطرح شوند.



مهدی مجیدی افزود: ۱۱ پرونده دیگر در این جلسه به تصویب نهایی رسید که شامل طرح‌های احداث و توسعه گلخانه‌ها، پرواربندی گوساله و گوسفند، اقامتگاه بوم‌گردی، ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم شهری در حریم شهر‌های پلدختر، الیگودرز، ازنا، خرم‌آباد، بروجرد و کوهدشت است.



معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه این پروژه‌ها پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم، عملیاتی خواهند شد، گفت: راه‌اندازی این مجموعه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی، زمینه ایجاد اشتغال قابل‌توجهی را در استان فراهم خواهد کرد.