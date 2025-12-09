به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار "قاسم رضايي" در ادامه سفر خود به شهرستان بم از يگان تکاوري امام رضا عليه السلام اين شهرستان بازديد و با همرزمان اين مجموعه ديدار کرد.



جانشين فرمانده کل انتظامي کشور در اين بازديد ضمن ارزيابي توان عملياتي نيروهاي يگان تکاوري بر واکاوي دقيق حوزه جغرافيايي به منظور احصاء مناطق صعب العبور و اجراي ماموريت بر اساس اشرافيت اطلاعاتي و شناخت عوارض طبيعي حوزه کوير تاکيد کرد

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور با حضور در شهرستان بم از يگان پهپادي اين شهرستان بازديد و بر توسعه ماموريت هاي رصد و پايش مناطق کويري تاکيد کرد.



سردار " رضايي" در ادامه سفر استاني خود به استان کرمان، با حضور در شهرستان بم از موقعيت يگان پهپادي و ديگر زيرساخت هاي توسعه امنيت مناطق کويري حوزه جنوب و شرق استان کرمان بازديد و بر بکارگيري تجهيزات نوين در حوزه رصد و پايش اين حوزه تاکيد کرد.