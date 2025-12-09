فرمانده انتظامی شهرستان بیله سوار گفت: با اجرای طرح آرامش در شهر ۸ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت توقیف و اقدامات قانونی در رابطه با رانندگان هنجارشکن و قانون گریز در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ «جواد آقا محمدی» فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حرکات غیر مجاز، لایی کشی، ایجاد آلودگی صوتی و رفتار‌های هنجارشکنانه برخی از رانندگان خودرو در ساعات پایانی شب در خیابان‌های شهر بیله سوار، طرح برخورد با این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اجرای این طرح ۸ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت توقیف و اقدامات قانونی در رابطه با رانندگان هنجارشکن و قانون گریز در حال انجام است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیله سوار ضمن تذکر به رانندگان متخلف و هشدار به کسانی که مرتکب چنین رفتار‌هایی در سطح خیابان‌ها می‌شوند؛ تصریح کرد: این گونه اقدامات از سوی افراد هنجارشکن قابل قبول نبوده و پلیس اجازه نخواهد داد، هیچ احدی موجب اخلال در آرامش و امنیت شهروندان شوند.