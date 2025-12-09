وی افزود: در نهایت ماموران ضمن هماهنگي قضائي و همچنين با رايزني با ریش سفیدان و سران طوايف مرتبط با اين مورد، زمينه رهایی فرد گرو گرفته را پس از حدود ۶ ماه از زمان گروگانگيري فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامي فاریاب گفت: در پی وقوع يک مورد آدم ربايي در این شهرستان، مأموران پلیس آگاهی شهرستان فاریاب، هويت آدم ربايان را شناسايي اما با توجه به نگهداری فرد ربوده شده در خارج از حوزه استحفاظی، طی چند مرحله نسبت به اخذ نیابت قضایی و تلاش جهت پیدایش فرد ربوده شده اقدام کردند.

سرهنگ "شهمرادزاده" تصریح کرد: با توجه به شناسايي آدم ربايان و انگیزه آنان که اختلاف شخصی اعلام شده است، تحقيقات تکميلي براي دستگيري عاملان اين اقدام مجرمانه در دستور کار قرار دارد.