از ابتدای امسال حامیان و خیران ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب فرزندان ایتام و محسنین بخش رودخانه واریز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امید تاجیک رئیس کمیته امداد بخش رودخانه گفت: این کمکها ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
تاجیک افزود: اکنون ۴۱۱ فرزند یتیم و محسنین در بخش رودخانه از حمایت مادی و معنوی ۸۰۰ حامی برخوردار هستند.
وی گفت: مردم نوع دوست و خیران میتواند با مراجعه به واحد اکرام کمیته امداد بخش رودخانه شهرستان رودان و یا تماس با شماره ۰۷۶۳۲۸۸۱۹۰۲ با پرداخت ماهانه حداقل ۵۰ هزار تومان در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند.