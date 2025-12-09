کمک حامیان به ایتام و محسنین بخش رودخانه

از ابتدای امسال حامیان و خیران ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب فرزندان ایتام و محسنین بخش رودخانه واریز کردند.