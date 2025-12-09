ثبت سازههای آبی قنوات پنجگانه روستای گل خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از ثبت سازههای آبی قنوات پنجگانه روستای گل شهرستان خوسف در فهرست میراث ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،
علی شریعتیمنش گفت: این سازههای آبی در شهرستان خوسف روستای گل مستقر شده و نقطه شروع سازههای آبی از شمال روستا است که آب قناتهای استینج، دره و پرچ در آنجا روان است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با بیان اینکه قدمت این مجموعه از دوره تیموری تا قاجار است افزود: مجموعه آثار مرتبط با سازههای آبی روستای گل شامل پایاب سراب، حمام، آسیابهای دره، ملا، خان، پایاب مسجد، پایاب مزار گل، حوض انبار، خانه بل تاز میشود.
وی گفت: سازههای آبی قنوات ۵گانه روستای سرسبز گل شگفتانگیز و قابل توجه هستند و روستای گل از جمله روستاهای تاریخی و فرهنگی منطقه بشمار میرود.