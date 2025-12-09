پخش زنده
امروز: -
انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهرکرد در هجدهمین جشنواره بینالمللی حرکت در تبریز موفق به کسب عناوین برتر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کسب رتبهی برگزیده در بخش سکوی حرکت انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاههای کشور، کسب رتبهی برگزیده در بخش «رویداد علمی» گروه علوم پایه، علوم زیستی و بهداشت و کسب رتبهی شایسته تقدیر در بخش «آموزشی» گروه علوم پایه، علوم زیستی و بهداشت از دستاوردهای انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهرکرد است.
دکتر محمد روشنضمیر بهعنوان استاد مشاور، مائده ابراهیمی (دبیر انجمن)، سولماز اعتماد، فاطمه کاظمی، نازنین اسکندری و نگین حسنی (اعضای اصلی) و فاطمه جعفریان و الناز عزیزپور (اعضای علیالبدل) انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهرکرد هستند.