به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کسب رتبه‌ی برگزیده در بخش سکوی حرکت انجمن‌های علمی و دانشجویی دانشگاه‌های کشور، کسب رتبه‌ی برگزیده در بخش «رویداد علمی» گروه علوم پایه، علوم زیستی و بهداشت و کسب رتبه‌ی شایسته تقدیر در بخش «آموزشی» گروه علوم پایه، علوم زیستی و بهداشت از دستاورد‌های انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهرکرد است.

دکتر محمد روشن‌ضمیر به‌عنوان استاد مشاور، مائده ابراهیمی (دبیر انجمن)، سولماز اعتماد، فاطمه کاظمی، نازنین اسکندری و نگین حسنی (اعضای اصلی) و فاطمه جعفریان و الناز عزیزپور (اعضای علی‌البدل) انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهرکرد هستند.