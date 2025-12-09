پخش زنده
سرپرست اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خاتم:سه آبشخور تازه در منطقه شکارممنوع قرهتپه خاتم ساخته شد؛ اقدامی مشترک میان محیط زیست و امور عشایر که دسترسی گورخر ایرانی و دیگر گونههای جانوری را به منابع آبی افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمودی از احداث سه آبشخور جدید در منطقه شکارممنوع قرهتپه خبر داد؛ طرحی زیستمحیطی که با هدف رفع کمبود منابع آبی و تقویت زیستگاه گورخر ایرانی اجرا شده است.
محمودی با بیان اینکه بررسیها نشان میداد در محدوده چشمه انجیر ــ واقع در حدفاصل قرهتپه و پارک ملی بهرامگور ــ تنها یک چشمه فعال با دبی نیملیتر در ثانیه وجود دارد، گفت: پیش از اجرای این طرح، حیاتوحش تنها در شعاع حدود ۱۰۰ متر قادر به استفاده از آب بود.
وی افزود: با همکاری امور عشایر شهرستان، آب این چشمه به شعاع ۶ کیلومتر منتقل شد و محیط بانان در مسیر انتقال، سه آبشخور ۲۰۰۰ لیتری ساختند تا گونههای جانوری منطقه ازجمله گورخر ایرانی، دسترسی پایدارتری به آب داشته باشند.
سرپرست اداره محیط زیست خاتم اجرای این طرح را گامی مؤثر در کاهش تنش آبی، جلوگیری از پراکندگی غیرطبیعی گونهها و تقویت پایداری زیستگاهها دانست و از تلاش محیط بانان و همیاران منطقه از جمله ابراهیم تیموری و مجتبی حجتی قدردانی کرد.
وی در پایان، استمرار چنین اقدامات زیستمحیطی را ضروریترین راهکار برای حفاظت از طبیعت بکر قرهتپه عنوان کرد.