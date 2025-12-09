پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی و رسانهای ایران جان به استان گلستان ایران رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رویداد ملی و رسانهای ایران جان به استان گلستان ایران رسیده است و تا بیست و یکم آذر در این استان پرظرفیت کشورمان میماند.
دست اندر کاران این استان در راستای برنامه ایران جان به معرفی جاذبههای طبیعی گردشگری، آبشارهای استان گلستان و جاذبههای تاریخی استان می پردازند.
در دست رس بودن جاذبههای طبیعی از ویژگیهای مهم جاذبههای استان برای جذب گردشگران است.
این رویداد فرصتی است تا گلستان از قاب رسانه ملی پیام توسعه و همدلی را به همگان برساند.
خاطره تیموری خبرنگار صدا و سیمای استان گلستان از تدارک شبکه برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان با مخاطبان آبادانی و خرمشهری گفت.