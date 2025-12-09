مستند «آن رزمنده همدانی»، فیلم «برادلی والش: رمز کیهانی مصر»، پویانمایی «پاندای کونگ‌فوکارپنجه‌های آتشین» و فراخوان دریافت مقاله در پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آن رزمنده همدانی»، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این فیلم روایتی است از زندگی و شهادت سردار علی چیت‌سازیان، فرمانده واحد اطلاعات عملیات تیپ انصارالحسین همدان

شبکه چهار «برادلی والش: رمز کیهانی مصر»، را از ۱۸ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶ پخش می‌کند.

این فیلم محصول ۲۰۲۵ به دنبال یافتن پاسخی برای برخی از بزرگترین اسرار تاریخ مصر باستان است.

«پاندای کونگ‌فوکارپنجه‌های آتشین»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این پویانمایی داستان چهار بچه پاندای بازیگوش است که قدرت قهرمانان افسانه‌ای گذشته را به دست می‌آورند.

فراخوان دریافت مقاله در پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک منتشر شد.

«رادیو و مقاومت» و «رادیو، اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی» از جمله محور‌های پیشنهادی و مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۱۵ دی است.