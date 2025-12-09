پخش زنده
برداشت ذرت دانهای از دو هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت در شهرستان حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن ذرت دانهای برداشت شود.
ایوب شکاری گفت: میانگین تولید در هر هکتار حدود ۶ تن است.
وی افزود: برداشت ذرت در حاجیآباد تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد گفت: محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز استان، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.