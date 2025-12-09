برداشت ذرت دانه‌ای از دو هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت در شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن ذرت دانه‌ای برداشت شود.

ایوب شکاری گفت: میانگین تولید در هر هکتار حدود ۶ تن است.

وی افزود: برداشت ذرت در حاجی‌آباد تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: آغاز کشت تنباکو در شهرستان پارسیان

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز استان، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.