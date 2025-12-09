معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از ابتدای امسال تاکنون در استان جابجا شده است.

جابه‌جایی بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین مالکی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در استان جابه‌جا و بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ برگ معاینه فنی برای ناوگان سبک و سنگین صادر شده است.

وی با تأکید بر توسعه پایدار حوزه حمل‌ونقل در استان گفت: ارتقای استاندارد ناوگان و ایمنی مسیر‌ها نه تنها به رفاه شهروندان و رانندگان کمک می‌کند، بلکه بستری مناسب برای رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی در بخش حمل‌ونقل فراهم می‌آورد.

وی گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان متعهد به ادامه برنامه‌های نظارتی و آموزشی برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات ناوگان است تا ضمن حفظ سلامت مسیرها، نقش مؤثری در توسعه پایدار استان ایفا کند.