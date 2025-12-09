پخش زنده
امروز: -
معاون تعزیرات حکومتی گیلان از اجرای طرح ویژه تشدید نظارت بر بازار استان با هدف کنترل قیمتها و جلوگیری از تخلفات احتمالی در آستانه شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد ابراهیم کتابچی در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی در لاهیجان، گفت: با توجه به نزدیک شدن به آیین سنتی شب یلدا و افزایش تقاضای مردم برای برخی کالاها، تعزیرات حکومتی گیلان با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی شامل صمت، جهاد کشاورزی، فراجا، شبکه بهداشت و اتاق اصناف طرح ویژه شب یلدا را برای کنترل قیمت کالاها در بازار استان آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای آذر، ۵۵۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی گیلان انجام شد، افزود: در این بازدیدها، برای ۱۲۵ واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد که نداشتن برچسب قیمت، صادر نکردن فاکتور، گران فروشی و کم فروشی عمده تخلفات این واحدها بود.
معاون تعزیرات حکومتی گیلان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش خود را از طریق سامانه ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان اطلاع دهند.