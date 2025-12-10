پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان اول و خیابان دوم شرقی واقع درشقایق شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
-شقایق اول غربی و خیابان نسترن واقع درشهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
-خیابانهای رودکی، مدائن و خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل کوچه شهید مزجی الی چهارراه شهید رجائی (شهربانی) از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۰۰
-روستاهای طرود، سطوه، بیدستان و مهدی آباد از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰