به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان اول و خیابان دوم شرقی واقع درشقایق شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

-شقایق اول غربی و خیابان نسترن واقع درشهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

-خیابان‌های رودکی، مدائن و خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل کوچه شهید مزجی الی چهارراه شهید رجائی (شهربانی) از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۰۰

-روستا‌های طرود، سطوه، بیدستان و مهدی آباد از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰