شرکت گاز چهارمحال و بختیاری نسبت به بهینه سازی مصرف گاز طبیعی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده هواشناسی استان و پیشبینی ورود توده هوای سرد و بارشهای گسترده در روزهای پیشِرو، از عموم هماستانیها درخواست میشود با رعایت اصول ایمنی و بهینهسازی مصرف گاز طبیعی، همراهی همیشگی خود را با خدمتگزاران بخش انرژی تداوم بخشند.
جهانبخش سلیمیان افزود: شرایط جوی پیش رو، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی را اجتنابناپذیر میکند؛ از اینرو رعایت چند نکته مهم، نقش مؤثری در پایداری جریان گاز، حفظ ایمنی خانوارها و مدیریت صحیح شبکه خواهد داشت.
وی گفت: تنظیم دمای محیط روی عدد استاندارد ۱۸ تا ۲۱ درجه، استفاده از پوشش مناسب در منازل برای کاهش نیاز به گرمایش اضافی، اطمینان از سلامت دودکشها، اتصالات و تهویه مناسب وسایل گازسوز.
جلوگیری از استفاده همزمان بخاریهای اضافی و وسایل غیر استاندارد و پرهیز از مسدود کردن مسیر دودکشها، کلاهک H و دریچههای تأمین هوا از مهمترین نکات ایمنی است.