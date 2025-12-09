به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال، صبح امروز با میانگین ۱۳۸ AQl وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین هوای قهجاورستان با ۱۸۱ و کاشان با ۱۵۹ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه مردم و خمینی‌شهر با ۱۴۳ و شاهین‌شهر با ۱۲۰ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه ۲۵ آبان اصفهان با ۱۰۲، ولدان با ۱۲۸، هزارجریب با ۱۱۸، کاوه با ۱۲۳، پارک زمزم با ۱۰۴، پروین با ۱۴۸، رهنان با ۱۲۲ و زینبیه با ۱۴۱ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در ایستگاه احمد آباد هم با ۱۵۴، خرازی با ۱۵۸، رودکی با ۱۶۸، فیض با ۱۵۶، سپاهان‌شهر با ۱۷۲، انقلاب با ۱۶۶، کردآباد با ۱۷۸ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه ثبت شده و بیمارستان صاحب‌الزمان با ۴۵ AQl در وضعیت سبز است.

زرین‌شهر با ۹۱ و مبارکه با ۶۹ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول هستند.