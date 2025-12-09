به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، اکرمیان مدیر اداره برق توانیر شهرستان بم گفت : با تو جه به تعغیرات اقلیمی و افزایش گازهای گلخانه ای با تو جه به افزایش دما افزایش برق هم رخ داداه است و تلاش در مدیریت مالی و صرفه جویی برق خانوادها و خانمها و دانش اموزان به عنوان سفیران کاهش مصرف مدیریت مصرف داشته باشند تا بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان گام‌موثری داشته باشیم .

وی گفت : طرح ملی سبا سفیران بهره وری انرژی و نقش موثر بانوان در جامعه در بهینه سازی انرژی کمک کند تا ازشرایط بحران کمبود برق گذر موفقی داشته باشیم این رویداد برای اولین بار در شهرستان بم برگزار شد .

مدیر برق بم‌گفت : با تعداد ۳۳ میلیون مشترک خانگی در هر خانه بانوان نقش بسزای در مصرف برق دارند این طرح تاثیر زیادی خواهد داشت پیش بینی میشود با اجرای طرح ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشیم .



