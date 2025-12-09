پخش زنده
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای هفته گذشته معاونت صدای رسانه ملی:
رادیو ایران: پوشش زنده همایش ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری
رادیو جوان: پخش گزارشهای زنده از حرم امام رضا در برنامه «با تو حالم خوبه»
رادیو فرهنگ: ارزیابی عملکرد فرهنگی سازمانهای مختلف کشور در برنامه «رهنمون»
رادیو تهران: بررسی دستاوردهای علمی و فناورانه در برنامه «چراغ علم و فناوری»
رادیو گفتوگو: گفتوگو با فرزندان شهید محسن فخریزاده درباره نقش این شهید در پیشرفت فناوری هستهای ایران
ایرانصدا: انتشار کتاب گویای حوالی روز هجدهم با موضوع زندگینامه شهید «عبدالکریم روزبه»
رادیو پیام: پخش سخنان مقام معظم رهبری در مورد مسائل روز در برنامه پیام ولایت
رادیو معارف: بررسی جایگاه زن در اسلام در برنامه «زندگی زیباست»
رادیو صبا: بررسی موسیقی مجموعه «کوچک جنگلی» با حضور سید محمد میرزمانی آهنگساز در مستند «ماجرا»
رادیو اقتصاد: بررسی موانع تولید در برنامه «به قید فوریت»
رادیو سلامت: بررسی دغدغهها، مطالبات و توانمندیهای جامعه معلولان در برنامه «تاب و توان»
رادیو ورزش: آشنایی با کارآفرینی و سرمایهگذاری در ورزش در برنامه علم و ورزش
ورزش بانوان: پخش زنده مسابقات جامجهانی فوتسال زنان از رادیو ورزش بانوان
رادیو قرآن: برگزاری نشست تخصصی برای تهیهکنندگان و گویندگان
رادیو آوا: یادبود هنرمندان موسیقی در سالروز تولد و درگذشتشان در برنامه «آوای خاطرهها»
رادیو نمایش: پخش نمایش رادیوییِ «خوشههای خورشید» بر اساس زندگی نلسون ماندلا