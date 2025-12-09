به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای هفته گذشته معاونت صدای رسانه ملی:

رادیو ایران: پوشش زنده همایش ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری

رادیو جوان: پخش گزارش‌های زنده از حرم امام رضا در برنامه «با تو حالم خوبه»

رادیو فرهنگ: ارزیابی عملکرد فرهنگی سازمان‌های مختلف کشور در برنامه «رهنمون»

رادیو تهران: بررسی دستاورد‌های علمی و فناورانه در برنامه «چراغ علم و فناوری»

رادیو گفت‌و‌گو: گفت‌و‌گو با فرزندان شهید محسن فخری‌زاده درباره نقش این شهید در پیشرفت فناوری هسته‌ای ایران

ایران‌صدا: انتشار کتاب گویای حوالی روز هجدهم با موضوع زندگی‌نامه شهید «عبدالکریم روزبه»

رادیو پیام: پخش سخنان مقام معظم رهبری در مورد مسائل روز در برنامه پیام ولایت

رادیو معارف: بررسی جایگاه زن در اسلام در برنامه «زندگی زیباست»

رادیو صبا: بررسی موسیقی مجموعه «کوچک جنگلی» با حضور سید محمد میرزمانی آهنگساز در مستند «ماجرا»

رادیو اقتصاد: بررسی موانع تولید در برنامه «به قید فوریت»

رادیو سلامت: بررسی دغدغه‌ها، مطالبات و توانمندی‌های جامعه معلولان در برنامه «تاب و توان»

رادیو ورزش: آشنایی با کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در ورزش در برنامه علم و ورزش

ورزش بانوان: پخش زنده مسابقات جام‌جهانی فوتسال زنان از رادیو ورزش بانوان

رادیو قرآن: برگزاری نشست تخصصی برای تهیه‌کنندگان و گویندگان

رادیو آوا: یادبود هنرمندان موسیقی در سالروز تولد و درگذشت‌شان در برنامه «آوای خاطره‌ها»

رادیو نمایش: پخش نمایش رادیوییِ «خوشه‌های خورشید» بر اساس زندگی نلسون ماندلا