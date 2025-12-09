مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: نظارت بر بازار شب یلدای خراسان شمالی از ابتدای آذرماه آغاز شده و تا نیمه دی ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی کرامتی گفت: ۲۰ گروه بازرسی، نظارت بر بازار شب یلدا و نحوه عرضه اقلام مختلف را رصد می‌کنند تا از تخلفات صنفی جلوگیری شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای پایش جدی بازار استان در قالب شب یلدا با همکاری دستگاه‌های متولی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این طرح، نحوه عرضه مایحتاج مردم از جمله آجیل، میوه، شیرینی و شکلات نظارت و پایش می‌شود.

رئیس بازار میوه و تره بار مرکز استان با بیان اینکه هیچ کمبودی در تامین میوه بازار وجود ندارد گفت: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن انواع میوه وارد بازار می شود.