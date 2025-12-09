رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به انتخاب استان به عنوان پایلوت طرح پزشک خانواده گفت: برای اجرای موفق این برنامه، همراهی وزارت بهداشت ضروری است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

سیده رقیه پناهی هدف از اجرای این طرح را تقویت نظام ارجاع و مراقبت فعال سلامت دانست و افزود: نظام شبکه بهداشت زمینه‌ساز اجرای طرح است و این موضوع پذیرش اجتماعی برنامه را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: در طرح پزشک خانواده، یک گروه سلامت متشکل از پزشک، پرستار، ماما و مراقب سلامت تشکیل و سلامت افراد تحت پوشش را به‌صورت فعال مدیریت می‌کند تا در صورت نیاز بیمار، روند ارجاع از پایگاه تا کلینیک تخصصی و سپس بیمارستان به شکل منظم و الکترونیکی انجام شود.

کاهش هزینه‌ها و عدالت در سلامت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم با اشاره به مزایای طرح پزشک خانواده گفت: این طرح موجب کاهش پرداخت‌های غیرضروری مردم و توزیع عادلانه خدمات سلامت بر اساس نیاز‌ها می‌شود.

مسلم شرفی افزود: با قرار گرفتن در مسیر ارجاع، مردم خدمات درمانی ضروری و مطابق با شیوه نامه‌های حرفه‌ای دریافت خواهند کرد و پرداخت‌های اضافی حذف خواهد شد.

به‌گفته وی، کهگیلویه و بویراحمد با جمعیت تحت پوشش ۷۹۱ هزار نفر، دارای ۸۰ مرکز بهداشتی فعال است که از این تعداد، ۵۴ مرکز روستایی و ۱۹ مرکز شهری و روستایی در قالب برنامه پزشک خانواده فعالیت دارند و ۱۲ مرکز نیز به‌صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند.

پایان سرگردانی بیماران با نظام ارجاع الکترونیک

رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به اهمیت نظام ارجاع، گفت: در الگوی جدید، نوبت بیماران در همان سطح اول گرفته می‌شود و فرآیند ارجاع کاملاً مشخص است و به این ترتیب سرگردانی بیماران در مراحل درمان از بین می‌رود.

وی همچنین از پرداخت سرانه به پزشکان به منظور افزایش انگیزه و پایش فعال سلامت جامعه خبر داد و افزود: این نظام باعث بهبود مراقبت، ارتقای پاسخگویی و کنترل هزینه‌ها خواهد شد.

زیرساخت و چالش‌های اجرایی

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم اجرای موفق طرح پزشک خانواده را منوط به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم دانست و گفت: اگر زیرساخت‌ها، خانه‌های بهداشت و نیروی انسانی کافی فراهم نشود، اجرای طرح عملاً با مشکل مواجه خواهد شد.

فتاح محمدی افزود: شناسایی دقیق نیاز‌های استان، تأمین پزشک، تیم سلامت و توسعه فیزیکی مراکز بهداشتی از گام‌های ابتدایی اجرای موفق طرح است.

همکاری دستگاه‌ها و چشم‌انداز آینده

وی با اشاره به جایگاه طرح در اسناد بالادستی، تاکید کرد: استقرار کامل نظام ارجاع الکترونیک در برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه به عنوان یک وظیفه ملی تصریح شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از امضای تفاهم‌نامه همکاری استان با وزارت کشور خبر داد و افزود: ستاد اجرایی طرح با حضور استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما، بیمه‌ها و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.