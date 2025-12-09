پخش زنده
هرگونه دریافت وجه خارج از چهارچوب مصوب در مراکز پیش دبستانی استان، تخلف محسوب شده و پیگیری قانونی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ تعلیم و تربیت کودک ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: اجرای هرگونه برنامه آموزشی خارج از چارچوبهای ابلاغی، به ویژه آموزش زبانهای خارجی و آموزش مهارتهای خواندن و نوشتن از جمله روانخوانی و دیکته در دوره پیشدبستانی، ممنوع است و مراکزموظفند از انجام چنین اقداماتی بطور جدی خودداری کنند.
علیرضا سلطانی ادامه داد: تمرکز اصلی این دوره باید بر مهارتآموزی، پرورش خلاقیت، رشد عاطفی و اجتماعی و تربیت متوازن کودکان استوار باشد.
وی افزود: هرگونه دریافت وجه خارج از چارچوب مصوب، تخلف محسوب شده و پیگیری قانونی دارد.
بگفته وی هزینههای مربوط به برنامههای فوقبرنامه و بستههای آموزشی باید به صورت مجزا و شفاف، خارج از مبلغ مندرج در پوستر شهریه محاسبه و اعلام شود وخانوادهها پیش از ثبتنام فرزندان خود باید از ثبت نام فرزندان خود در مراکز دارای مجوزرسمی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مطمین شوند.