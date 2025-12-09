به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از عراق، منابع آگاه اعلام کردند، وضع جسمانی آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی پس از طی دوره نقاهت ناشی از آنفلوانزای فصلی بهبود یافته است.

براساس این گزارش، ایشان از روز چهارشنبه هفته جاری برنامه پذیرش و استقبال از زائران را در دفتر خود از سر خواهند گرفت.

این منابع افزودند: تیم پزشکی اطمینان داده، حال عمومی مرجع عالی‌قدر نجف مطلوب است و روند بهبودی ایشان به طور کامل طی شده است.

قرار است دیدار‌های مردمی طبق روال معمول و با برنامه‌ریزی دفتر ایشان انجام شود.