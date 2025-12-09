چارچوب هماهنگی شیعه، به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس عراق، دیشب در دفتر جریان سیاسی «النهج الوطنی» آخرین تحولات ملی و موضوعات موجود در دستور کار را بررسی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق نیز در این نشست حضور داشت و گزارشی از وضعیت سیاسی و امنیتی ارائه داد و بر تداوم هماهنگی‌ها برای تقویت ثبات تأکید کرد.

در این نشست، روند انتخاب نامزد جدید نخست‌وزیری با توجه به رایزنی‌های جاری بین جریان‌های سیاسی و گروه‌های درون چارچوب هماهنگی مورد بحث قرار گرفت و توافق شد جدول زمانی مشخصی برای نهایی‌سازی این انتخاب تعیین شود.

چارچوب هماهنگی شیعه همچنین از ابتکار‌هایی که موجب تقویت همکاری میان جریان‌های سیاسی و هم‌سویی در برابر چالش‌های کشور می‌شود، استقبال کرد.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که حتی در صورت دستیابی چارچوب هماهنگی به توافق بر سر معرفی نخست‌وزیر جدید، نامِ نامزد این پست تا زمان مشخص نشدن نامزد‌های ریاست مجلس و ریاست‌جمهوری رسانه‌ای نخواهد شد.