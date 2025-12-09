به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کتاب فرهنگ ادبیات کودکان بختیاری اثر علی حسین پور نویسنده چهارمحال و بختیاری دارای ۴۰۷ صفحه‌ای و ۵ فصل است.

علی حسین پور نویسنده استان چهارمحال و بختیاری اولین کتاب خود را در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسانده است.

کودکانه ها، بخش قابل توجهی از گنجینه‌ی شکوهمند آفریده‌های شفاهی مردم فرهنگ مدار ایران زمین است که آن گونه که شایسته‌ی این گنجینه است مورد بررسی و پژوهش درون مایه‌ها و مضمون‌ها قرار نگرفته است.

لالایی‌ها در این کتاب به زبان آوانگاری نوشته شده است و زیرنویس فارسی آن هم چاپ شده است.

تاریخچه، تعاریف و مفاهیم کاربردی، مقدمه‌ای بر شناخت سرزمین و مردم بختیاری، جایگاه کودک در فرهنگ مردم بختیاری، ادبیّات کودکان بختیاری، شامل: ادبیّات داستانی کودکان و ادبیّات غیر داستانی کودکان، چیستان‌های بختیاری، کودک در آیینه‌ی ضرب‌المثل‌های بختیاری، ترانه‌های کودکانه بختیاری، شامل: لالایی‌ها، ترانه‌های نوازشی کودکان، بازی _ترانه‌های سنتی، ترانه‌های کار در فرهنگ مردم، اشعار گاگِریو (سوگ سروده) بختیاری، گاگِریو‌های کودکانه و ‏ ‎... ‎ ‏ عناوین اصلی این کتاب هستند. ‏

جلد دوم این کتاب به زودی چاپ خواهد شد.