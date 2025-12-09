سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: توان موشکی، پهپادی و پدافندی کشور ابتکار عمل را از دشمن گرفت و جمهوری اسلامی بلافاصله مسیر تقویت این قدرت را شتاب داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح و سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در بازدید مسئولان فرهنگی کشور از نمایشگاه هوافضای سپاه اظهار کرد: همه تجهیزات ارائه‌شده «تماماً بومی» و حاصل تلاش دانشمندان جوان، نیروی هوافضا و وزارت دفاع است.

وی با اشاره به نبرد ۱۲روزه گفت: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی و حمایت همه‌جانبه نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در میدان شکست خورد و برای توقف درگیری به «خواهش و پیام‌رسانی» متوسل شد؛ همچنین تجربه این جنگ ثابت کرد که توان موشکی، پهپادی و پدافندی کشور ابتکار عمل را از دشمن گرفت و جمهوری اسلامی بلافاصله مسیر تقویت این قدرت را شتاب داد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح ضمن شناسایی و رفع کاستی‌ها، قدرت خود را افزایش داده‌اند و امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تهاجم دشمن صهیونی، آمادگی دارند.