به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم روبن آموریم از همون دقیقه اول بازی رو در دست گرفت و تقریباً هیچ فرصتی به حریف نداد. برونو فرناندز که کاپیتان بود، دو گل زد و مهره اصلی پیروزی تیمش شد. میسون مانت و برایان امبومو هم هر کدوم یک بار توپ رو وارد دروازه ولوز کردند. تنها گل میزبان رو ژان ریکنر بلگراد زد که بعد از ۴۹۵ روز بالاخره طلسم گل نزدن ولورهمپتون در خانه شکسته شد، ولی این گل فقط یه تسلی خاطر لحظه‌ای برای هوادارای گرگ‌ها بود.با این سه امتیاز، شیاطین سرخ حالا ۲۵ امتیازی شدند و از رده دوازدهم به رتبه ششم جدول صعود کردند. در مقابل، ولورهمپتون با فقط ۲ امتیاز از ۱۵ بازی، بدجوری در انتهای جدول گیر افتاده و فاصله‌ش با منطقه امن روز به روز بیشتر می‌شود.