البرز آماده جذب سرمایهگذار مجارستانی است
مدیرکل سرمایهگذاری استان البرز گفت: زیرساختها و فرصتهای متنوع اقتصادی، البرز را به مقصدی آماده و جذاب برای سرمایهگذاری طرفهای مجارستانی تبدیل کرده است.
مرکز البرز، میرابراهیم صدیق با اشاره به گفتوگوی سازنده هیئت با شرکتهای بزرگ استان گفت: در جریان این بازدید، مذاکراتی میان هیئت مجارستانی و شرکت سیناژن درباره توسعه همکاریها و ظرفیتهای صادراتی این شرکت انجام شد. همچنین هیئت از گروه مپنا بازدید و با توانمندیهای صنعتی و فناورانه این مجموعه نیز آشنا شد.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز افزود: این حضور، نشاندهنده تمایل دو طرف به تعمیق روابط اقتصادی، گسترش همکاریهای صنعتی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری است و استانداری البرز با تمام توان از این روند حمایت میکند.
وی با تشریح جایگاه راهبردی استان البرز اظهار کرد: اگرچه البرز کوچکترین استان کشور از نظر وسعت است، اما بهدلیل برخورداری از صدها واحد صنعتی بزرگ و متوسط، قطبهای دارویی، صنایع غذایی، خودروسازی و شرکتهای دانشبنیان، یکی از مهمترین مراکز تولید و فناوری کشور به شمار میرود.
او همچنین به مزیتهای جغرافیایی و زیرساختی استان از جمله همجواری با پایتخت، دسترسی مطلوب به شبکه حملونقل بینالمللی، وجود فرودگاه پیام و حضور دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر اشاره کرد.
صدیق در بخش دیگری از سخنان خود افزود: البرز در حوزه کشاورزی نیز با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سهم قابل توجهی در تولید بذرهای اصلاحشده، محصولات گلخانهای و صنایع تبدیلی دارد. توسعه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی نیز فرصتهای گستردهای برای همکاری در حوزه صنایع پیشرفته، فناوریهای زیستی، انرژیهای نو، هوشمندسازی، زنجیره ارزش غذایی و لجستیک فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: استان البرز آماده استقبال از سرمایهگذاران مجارستانی و مشارکت در پروژههای مشترک صنعتی، فناورانه، کشاورزی و گردشگری است. زیرساختها، قوانین حمایتی و اراده مدیریتی لازم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی کاملاً مهیاست و استانداری البرز تمامی توان خود را برای حمایت از این همکاریها بهکار خواهد گرفت.