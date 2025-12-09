پخش زنده
هر زمان که بحث از حساسیت میشود اغلب مردم به بهار و حساسیتهای آن اشاره میکنند در صورتی که افراد زیادی از حساسیت پاییزی رنج میبرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بیشتر افراد یاد فصل بهار میافتند. معمولاً آلرژی در این فصل بیشتر میباشد و دلیل آن هم شکوفه گلها است. ممکن است این آلرژیها را در اوایل فصل پاییز هم احساس کنید.
هوا در فصل پاییز به گونهای است که این آلرژیها افزایش پیدا میکند. آلرژیها ممکن است است مدتها در بدن فرد باقی بمانند و حتی با پایان فصل نیز همچنان سر جای خود باشند. حساسیت پاییزی هم اگر مانند دیگر آلرژیها درمان نشود، میتواند باعث عفونت سینوسها و آسم در فرد شود. انواع حساسیت پاییزی و علل آلرژی پاییزی چیست؟
گرده افشانها:
گرده افشانها از رایجترین علتهای آلرژیهای فصلی در فصل پاییز هستند. تقریبا ۷۵ درصد از افرادی که در فصل پاییز و بهار آلرژی دارند، علت آن را گرده افشانها میدانند.
گرد افشانی تقریباً در اواخر تابستان آغاز میشود و میتواند تا ماه آبان نیز ادامه پیدا کند و تمام اینها بستگی دارد که گرمای هوا چقدر باشد. گردهها در هوا میتوانند تا هزاران کیلومتر به فرد برسند و اصلا فرقی ندارد که شما در چه محلی زندگی میکنید.
قارچ:
یکی دیگر از علتهای حساسیت در فصل پاییز این است که رطوبت هوا از بین میرود و باعث میشود که قارچها روی برگهای مرطوب باقی بمانند. معمولاً اگر بیش از حد با برگهای پاییزی در تماس باشید، احتمال ورود این آلرژیها بالاتر میرود.
گرد و غبار و رطوبت در هوا به عنوان فیلتری برای آلودگیها عمل میکند، اما هوای خشک مثل هوای پاییزی باعث افزایش گرد و غبارها میشود. همچنین حشرات نیز در آن افزایش پیدا میکند و همین موضوع علت بسیاری از حساسیتهای پاییزی است.
نشانههای حساسیت پاییزی
نشانههای حساسیت پاییزی اغلب با حساسیتهای دیگر فصلها متفاوت است و علائم رایج آن عبارتند از:
خارش بینی و چشم
آبریزش چشم
آبریزش بینی
سرفه کردن
مشکلات به وجود آمده در ریه مثل آسم
خارش دهان و پشت گلو
جوش زدن در قسمت شکم
اسهال
در موارد شدیدتر آنافیلاکسی
کهیرهای پوستی
پوست بیش از حد خشک
خارش
اگزما
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
گاهی اوقات حساسیت پاییزی به گونهای میشود که ممکن است آن را با سرماخوردگی اشتباه بگیریم. در این حالت بهتر است که حتماً به یک متخصص مراجعه کنید تا بفهمید که آلرژی دارید یا سرما خوردهاید. کودکان چهار سال به بالا میتوانند علائم آلرژی را از خود نشان دهند.
میتوانید در همین سنین علائم حساسیت را در آنها بببینید و از به وجود آمدن آلرژی پیشگیری کنید، اما برای نوزادان تشخیص آلرژی از سرماخوردگی کمی سختتر خواهد بود. آنها نمیتوانند داروهای مربوط به حساسیت را مصرف کنند.
حتماً نوزاد خود را در صورت دیدن علائم حساسیت به نزد پزشک متخصص ببرید. کودکان مبتلا به آسم یا اگزمای پوستی در برابر حساسیتهای فصلی آسیب پذیرتر هستند و کودکانی که از خانواده خود این ارث را بردهاند، احتمال بیشتری برای ابتلا به حساسیت را دارند.
نکات مهم در مورد کنترل حساسیت پاییزی و راههای پیشگیری
خبر خوب این است که میتوانید علائم حساسیتهای پاییزی را کاهش دهید. در این قسمت از سلامت نمناک نکاتی را برای شما شرح میدهیم که از طریق آن بتوانید این علائم را به خفیفترین حالت ممکن برسانید:
- مصرف داروهای ضد حساسیت را شروع کنید.
اگر فردی هستید که دچار حساسیت پاییزی میشود، باید قبل از شروع علائم و فرا رسیدن فصل پاییز خوردن داروهای ضد حساسیت را آغاز کنید که این کار باعث میشود حساسیت در درون بدن سرکوب شود و البته باید داروها را تحت نظر پزشک مصرف کنید.
- دستان خود را مرتب با آب و صابون بشویید.
گردهها و آلرژنها در همه جا هستند پس بهترین کار این است که دستان خود را برای جلوگیری از انتشار این آلرژنها مرتب بشویید. هرگز نباید دست خود را به چشمها و بینی خود بمالید و حتی میتوانید برای از بین بردن آلرژنها و گردهها هر شب را دوش بگیرید.
- در ماشین و خانه، خودتان را کمتر در معرض آلرژن قرار دهید.
تا جایی که ممکن است در خانه بمانید و هنگامی که در ماشین هستید، شیشهها را بالا بکشید که این کار باعث میشود آلرژنها راه ورود نداشته باشند.
- جاروبرقی بکشید.
جارو برقی کشیدن را به طور مداوم فراموش نکنید و با باقی ماندن نشانههای آلرژی به پزشک مراجعه کنید و تا زمانی که سرفه و عطسه و خارش شما در طول دو هفته از بین نرود، حتماً باید دوباره به پزشک مراجعه کنید و تست آلرژی بدهید.
- لباسهای خود را بررسی کنید.
زمانی که در فصلهای پاییز بیرون از منزل میروید، باید سعی کنید بعد از برگشتن به خانه لباسهای خود را بشویید و همچنین زمانی که در بیرون هستید از دستکش و کلاه و عینک آفتابی استفاده کنید تا آلرژنها زمان کمتری برای قرار گرفتن روی پوست شما را داشته باشند.
- لباسهای تان را بیرون از خانه آویزان نکنید.
با خشک شدن هوا معمولاً افراد میل دارند که لباسها را بیرون از منزل آویزان کنند، اما باید از این کار صرف نظر کنید. قرار گرفتن لباسها در بیرون احتمال ورود آلرژیها را به آنها افزایش میدهد.
غذاها و میوههای حساسیت زا مصرف نکنید.
اگر دچار حساسیت پاییزی هستید از خوردن غذاها و میوههای حساسیت زا مانند بادمجان، گوجه فرنگی، سوسیس و کالباس و... پرهیز کنید.
- از رفتن به پارک خودداری کنید.
گردههای گل، گرد و غبار و قارچهایی که روی درختان و برگها وجود دارد عامل تشدید کننده بیماری آلرژی است پس از رفتن به پارک و باغ خودداری کنید.
- از فشار عصبی و استرس دوری کنید.
افراد مضطرب با فشار عصبی بالا بیشتر مستعد بیماری هستند، زیرا استرس و فشار عصبی به توانایی عملکرد سیستم ایمنی صدمه میزند پس از هرگونه فشار عصبی و استرس که انرژی تان را از لحاظ روحی و جسمی کاهش میدهد، دوری کنید.
توصیههای مفید دیگر برای پیشگیری از حساسیت پاییزی:
از دستگاه بخور استفاده کنید و فضای خانه را مرطوب نگه دارید.
از کرمهای مرطوب کننده و لوسیونهای مناسب استفاده کنید.
غذاهای سالم ومیوه و سبزیجات تازه و سالم مصرف کنید.
آب فراوان بنوشید.
در محیطهای آلوده به دود سیگار قرار نگیرید و از مواد آلرژن دوری کنید.
پزشک چگونه آلرژی را تشخیص میدهد؟
زمانی که به پزشک مراجعه میکنید، او قبل از هر چیزی تمام علائم را از شما میپرسد و سپس سابقه دارویی شما را نیز بررسی میکند و همچنین ممکن است یک آزمایش پوست از شما بگیرد.
بعد از اتمام این کارها مقداری از آلرژن و ماده حساسیت زا را به پوست تان میزند که معمولا پوست کمر مناسبترین قسمت برای این آزمایش است.
پزشک با آزمایش خون نیز میتواند به آلرژی فرد پی ببرد.
چگونه میتوان آلرژی را درمان کرد؟
اسپریهای استروئیدی مخصوص بینی میتوانند التهاب بینی را کاهش دهند.
آنتی هیستامین نیز میتواند از سرفه، عطسه و خارش پیشگیری کند.
دکونجستانت نیز میتواند التهابات بینی و گلو را از بین ببرد.
تعداد زیادی از داروهای ضد حساسیت دیگر نیز وجود دارند که برای حساسیتهای فصلی استفاده میشود، اما بهتر است که تمام آنها را تحت نظر پزشک مصرف کنید.