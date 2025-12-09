پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس آمار اعلام شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۱۸ آذر، میزان ذرات آلاینده در شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، بهبهان، کارون و سوسنگرد در وضعیت قرمز آلودگی برای همه گروههای سنی قرار گرفته است.
همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای شادگان، اندیمشک، دزفول، شوشتر، رامهرمز، شوش، ماهشهر، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی آلودگی هوا برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.