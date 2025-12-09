پخش زنده
امروز: -
این روزها مردم کابل ، پایتخت افغانستان از آلودگی هوا رنج می برند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، یکی از خاستگاههای آلودگی هوا در افغانستان گرد و غبار برخاسته از خیابانهای آسفالت نشده است که در همین ارتباط حکومت افغانستان در ماههای اخیر حدود ۴۰۰ کیلومتر از معابر را آسفالت کرده است، اما مهمترین علت آلودگی هوا در افغانستان دودهای ناشی از سوختن هیزم و زغال سنگ برای گرمایش است.
حالا حکومت افغانستان، ساختمانهای بلند مرتبه، کارخانهها، حمامها، بیمارستانها و دیگر مراکز را ملزم کرده است در خروجی دودکش ها، فیلتر نصب کنند.
به گفته کارشناسان محیط زیست و هواشناسی افغانستان، آلودگی هوای امسال این کشور به سبب کاهش بارندگیها بیشتر هم شده است.