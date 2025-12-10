به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مظاهر خیرخواهان سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه ملی مهارت پیشرو در آموزش‌های مهارتی و فنی است گفت: این دانشگاه با چهار دانشکده فعال و بیش از سه هزار دانشجو، کلاس‌های خود را به‌صورت عملی در کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه دانشجویان در کنار آموزش نظری باید مهارت واقعی کسب کنند از اشتغال بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه خبر داد و تأکید کرد: ارتباط دانشگاه با صنعت و فضای واقعی کسب‌وکار، ما را به سمت پرورش تکنسین‌های مهارتی و آچار به‌دست سوق داده است؛ نیروهایی که می‌توانند در چرخ تولید و صنعت استان نقش مؤثر ایفا کنند.

در شاهرود هم به مناسبت روز دانشجو در مراسمی از دانشجویان نمونه دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود تجلیل شد. هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۱۶ رشته کاردانی و کارشناسی در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.