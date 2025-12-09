بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار آذربایجان‌غربی همزمان با هفته پژوهش و فناوری، با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در تالار وحدت ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این دوره از نمایشگاه، ۱۹ شرکت فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان، ۶ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پشتیبانی، ۹ دانشگاه، ۵ دستگاه اجرایی و همچنین ۳ مجموعه بخش خصوصی مشارکت دارند.

همچنین برای نخستین‌بار ۳ غرفه تعاملی و یک میز خدمت در نمایشگاه مستقر شده است تا مسائل، نیازها و چالش‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم بررسی و پیگیری شود.