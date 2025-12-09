نبرد خیبر و استقلال خوزستان در آبادان
ازهفته سیزدهم مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، امروز خیبر خرم آباد در ورزشگاه تختی ابادان به مصاف استقال خوزستان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نبرد استقلال خوزستان و خیبر خرمآباد عصر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ سهشنبه ۱۸ آذر در ورزشگاه تختی آبادان آغاز میشود؛ دیداری که با توجه به وضعیت دو تیم در جدول، تنها یک مسابقه معمولی نیست و میتواند معادلات بخش میانی جدول را دگرگون کند.
در حالی که خیبر با ۱۶ امتیاز در جایگاه هفتم ایستاده، بازیکنان این تیم با امید نزدیک شدن به بالای جدول وارد آبادان شدهاند. روند چهار هفته بدون شکست شاگردان رحمتی نشان میدهد این تیم در مسیر رشد قرار گرفته، هرچند دشواریهای اخیر آنها را محتاطتر کرده است.
اما در سوی دیگر، استقلال خوزستان با ۱۳ امتیاز و جایگاه دوازدهم، یک فشار مضاعف را تحمل میکند. شروع خوب فصل با افت شدید ادامه کار همراه شد و اکنون آبیپوشان اهوازی در تلاشاند از باتلاق نتایج ضعیف فاصله بگیرند.