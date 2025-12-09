پخش زنده
امروز: -
با صرف بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، ۱۲واحد خوابگاه متأهلی تکمیل و به دانشجویان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه روند تحویل خوابگاههای متأهلی دانشگاه علوم پزشکی استان به دانشجویان آغاز شده است، گفت: برای این واحدها بیش از۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و ۱۲ واحد مسکونی با استفاده از این اعتبار تکمیل و بهرهبرداری و تحویل دانشجویان متاهل شد.
قربانیان افزود: بلوک بعدی خوابگاه متأهلی نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید تا بخش بیشتری از نیازهای اسکان دانشجویان متأهل دانشگاه رفع شود.