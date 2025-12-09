پخش زنده
امروز: -
در راستای ایجاد فضای ایمن و استاندارد ویژه بانوان، ناظر عالی استانداری یزد و مشاور طراحی پارک بانوان با حضور در هرات، روند بررسی و ارزیابی این پروژه مهم شهری را در نشستی مشترک با شهردار هرات پیگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ناظر عالی استانداری یزد و خانم دکتر عابدی، مشاور طراحی پارک بانوان، با حضور در شهرستان هرات، آخرین وضعیت روند طراحی و برنامهریزی پارک بانوان را در نشستی با شهردار این شهر مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست، شهردار هرات با اشاره به نیاز روزافزون بانوان به فضاهای ورزشی، تفریحی و محیطهای شهری امن، خواستار تسریع در روند طراحی و اجرای این پروژه شد و آن را یکی از اولویتهای مدیریت شهری عنوان کرد.
پس از جلسه، هیئت همراه با حضور در محل احداث پارک بانوان، از بخشهای مختلف زمین بازدید کردند و موضوعاتی ازجمله موقعیت زمین، مسیرهای دسترسی، الزامات ایمنی، ویژگیهای محیطی و افق توسعه آینده پارک را ارزیابی کردند.
خانم دکتر عابدی نیز با تشریح اصول اولیه طراحی، بر ضرورت ایجاد فضایی پویا و چندمنظوره تأکید کرد و گفت: «هدف از اجرای این پروژه، ایجاد پارکی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای ورزشی و تفریحی بانوان، زمینهساز رشد فرهنگی، اجتماعی و افزایش نشاط و سلامت جامعه باشد.»