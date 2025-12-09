به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و شصت و هشتمین اهدای عضو در این دانشگاه، جانبخش «مسلم تیموری بازگیر»، ۳۷ ساله اهل تربت‌حیدریه که از بیمارستان نهم‌دی تربت‌حیدریه به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی معرفی شده بود، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی ضمن ابراز قدردانی از خانواده این اهداکننده، بیان کرد: کبد زنده‌یاد تیموری برای پیوند به بیمارستان بوعلی‌سینا شیراز، ارسال و قرنیه‌های این مرحوم نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتقل شد.