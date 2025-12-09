پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، گفت: آمار مراجعات بیماران مبتلا به آنفلوانزا در استان طی روزهای اخیر روند کاهشی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیامک محبی گفت: این کاهش به معنای طبیعی بودن شرایط نیست، زیرا وضعیت بیماری همچنان بالاتر از آستانه هشدار قرار دارد و نیازمند توجه جدی مردم است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت اصول پیشگیری گفت: رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در تجمعات بهویژه برای افراد آسیبپذیر، پرهیز بیماران از حضور در اجتماعات و استراحت در منزل از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از انتقال بیماری است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: شهروندانی که تاکنون واکسیناسیون آنفلوانزا را انجام ندادهاند میتوانند برای دریافت واکسن به مراکز و پایگاههای سلامت مراجعه کنند.
به گفتهی محبی، تهویه مناسب محیطهای بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، تغذیه سالم برای تقویت سیستم ایمنی و مراقبت ویژه از کودکان، سالمندان و بیماران زمینهای از دیگر توصیههای ضروری است.
وی گفت: با همکاری مردم و رعایت توصیههای بهداشتی میتوان روند کاهشی بیماری را تثبیت و از افزایش مجدد موارد ابتلا جلوگیری کرد.