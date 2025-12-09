به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ثریا قربانی با بیان اینکه امسال نیز مانند سال‌های گذشته شاهد ورود تدریجی پرندگان مهاجر به استان کرمانشاه هستیم، افزود: این پرندگان معمولا از مناطق سردسیر به سمت عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر می‌روند و برخی از آنها در کرمانشاه می‌مانند و زمستان گذرانی دارند.

وی زمان ماندگاری پرندگان مهاجر در استان را بسته به نوع و گونه آنها، شرایط آب و هوایی، دسترسی به منابع غذایی و شرایط منابع آبی متغییر دانست و خاطرنشان کرد: برخی از این پرندگان فصل زمستان را در کرمانشاه می‌گذرانند و برخی نیز فقط از استان ما عبور می‌کنند.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه انواع اردک، لک‌لک، چنگر و باکلان را از مهمترین گونه‌های پرندگانی عنوان کرد که به کرمانشاه می‌آیند و ادامه داد: عمده پرندگان مهاجر، آبزی و کنارآبزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این پرندگان معمولا سراب‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه سد‌ها و ... را برای ماندگاری انتخاب می‌کنند، البته قطعا شرایط خشکسالی بر ماندگاری این پرندگان بی‌تاثیر نیست. وقتی این پرندگان در مسیر مهاجرت خود با منابع آبی که خشک شده مواجه شوند، ممکن است مسیر مهاجرت خود را تغییر دهند.